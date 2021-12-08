Киев стал первым регионом, пересекшим отметку у 50% полностью вакцинированных граждан
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Киеве против COVID-19 полностью вакцинировались более 65% жителей
Об этом он сообщил на брифинге в среду, 8 декабря, передаёт Еспресо.TV.
"На сегодняшний день уже три региона Украины пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. Это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область - более 55% и Полтавская область - почти 52%", - сказал Ляшко.
Министр добавил, что к этому показателю прибилась Днепропетровская область, которая имеет 49% вакцинированных, и Черкасская область с отметкой 47%. Он подчеркнул, что Киев – первый регион, насчитывающий более 50% полностью вакцинированных жителей. Так, две прививки сделали более 65% киевлян.
Ляшко напомнил, что с 9 декабря вступает в силу приказ о расширении перечня организаций, сотрудники которых должны привиться против COVID-19.
Это, в частности: работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений; предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.
Работники этих учреждений, которые на 9 декабря не будут иметь документ о прививке по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19 или справки о противопоказаниях к прививке, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
- Напомним, 7 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине прививка от пневмококка может стать для детей обязательной и бесплатной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное