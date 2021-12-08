Киев стал первым регионом, пересекшим отметку у 50% полностью вакцинированных граждан

Об этом он сообщил на брифинге в среду, 8 декабря, передаёт Еспресо.TV.



"На сегодняшний день уже три региона Украины пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. Это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область - более 55% и Полтавская область - почти 52%", - сказал Ляшко.



Министр добавил, что к этому показателю прибилась Днепропетровская область, которая имеет 49% вакцинированных, и Черкасская область с отметкой 47%. Он подчеркнул, что Киев – первый регион, насчитывающий более 50% полностью вакцинированных жителей. Так, две прививки сделали более 65% киевлян.



Ляшко напомнил, что с 9 декабря вступает в силу приказ о расширении перечня организаций, сотрудники которых должны привиться против COVID-19.



Это, в частности: работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений; предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.



Работники этих учреждений, которые на 9 декабря не будут иметь документ о прививке по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19 или справки о противопоказаниях к прививке, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Напомним, 7 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине прививка от пневмококка может стать для детей обязательной и бесплатной.