Об этом говорится в сообщении на сайте World's Best Cities .

Эксперты отметили, что город привлекает ценами и развитой инфраструктурой, и назвали украинскую столицу "маяком мужества и стойкости".

Специалисты отметили эффективную работу метрополитена, многочисленные парки и пляжи, позволяющие хорошо провести время.

"Большие торговые центры предлагают множество возможностей для развлечений, и ни один геополитический кризис, противоречивые выборы или угроза российского вторжения не помешали новым инвестициям: везде есть строительные краны", - подчеркнули в Resonance.

Отдельно эксперты агентства отметили мужество и стойкость украинского народа во время полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Комментируя это важное для Киева отличие, мэр столицы Виталий Кличко отметил : "Киев сегодня — сердце Европы, которое продолжает биться — за жизнь, за развитие, за красоту города и комфорт его жителей".

Большинство опрошенных граждан Польши считают президента Украины Владимира Зеленского мировым политиком 2022 года . За это проголосовало 20% респондентов.

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