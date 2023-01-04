Киев стал лучшим городом мира в 2023 году по версии международного агентства Resonance
Международное агентство Resonance, ведущее консультант в сфере туризма, недвижимости и экономического развития, назвало Киев лучшим городом мира 2023 года
Об этом говорится в сообщении на сайте World's Best Cities .
Эксперты отметили, что город привлекает ценами и развитой инфраструктурой, и назвали украинскую столицу "маяком мужества и стойкости".
Специалисты отметили эффективную работу метрополитена, многочисленные парки и пляжи, позволяющие хорошо провести время.
"Большие торговые центры предлагают множество возможностей для развлечений, и ни один геополитический кризис, противоречивые выборы или угроза российского вторжения не помешали новым инвестициям: везде есть строительные краны", - подчеркнули в Resonance.
Отдельно эксперты агентства отметили мужество и стойкость украинского народа во время полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.
Комментируя это важное для Киева отличие, мэр столицы Виталий Кличко отметил : "Киев сегодня — сердце Европы, которое продолжает биться — за жизнь, за развитие, за красоту города и комфорт его жителей".
- Большинство опрошенных граждан Польши считают президента Украины Владимира Зеленского мировым политиком 2022 года . За это проголосовало 20% респондентов.
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