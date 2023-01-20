Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.

"Организация Transparency International Ukraine в рамках программы "Прозрачные города" исследовала процесс дерусификации и декоммунизации в Украине. По результатам исследования, Киев стал лидером среди украинских городов по количеству переименованных топонимов за последний год", – пишет пресс-служба.

В Киеве уже дерусифицировані 237 городских объектов. В 2022 году депутаты с экспертной группой и общественностью работали над переименованием улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей, названия которых связаны с Россией.

"Мы отказались от российских названий столичной топонимики. В то же время чествуем и увековечиваем события украинской истории и наших героев. В результате на карте города появились улицы, переулки, бульвары, проспекты и площади, названия которых носят имена тех людей, которые точно боролись за Украину и отстаивали права и свободы нашего народа", – отметил заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Вскоре в Киеве переименуют станции метро и более 30-ти городским объектам будут возвращены исторические названия.

Также в топ-5 попали города Винница, Кривой Рог, Каменское и Сумы.

Бондаренко отметил, что дерусификация и декоммунизация способствуют уменьшению информационного и культурологического влияния российского пропагандистского нарратива на мировоззрение украинцев.

8 декабря 2022 года столичный горсовет переименовал еще 32 улицы, переулка и бульвара, названия которых связаны с советчиной и РФ, в том числе бульвар Дружбы Народов.

Жители столицы поддержали переименование двух станций метро. "Дружбы народов" теперь будет называться "Зверинецкая", а "Площадь Льва Толстого" - "Площадь Украинских героев".

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