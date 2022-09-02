Об этом информирует в фейсбуке ГСЧС Украины.

"Сейчас в Киеве наблюдается сильное задымление воздуха. Это задымление вызвано пожаром в Киевской области, а именно, в с. Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация одной ячейки торфяного пожара. Эта ситуация осложняется сезонным явлением - накоплением и содержанием вредных примесей в приземном слое воздуха ", – говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели ликвидировали очаги возгорания торфяников в Сулахах, Шибене и Стоянка Бучанского района, а также Феневичи Вышгородского района.

Жителям региона советуют до улучшения ситуации с состоянием воздуха закрыть окна дома, не выходить лишний раз на улицу, дома включить на максимум воздухоочиститель, а если появилась одышка, кашель или бессонница – обратитесь в медучреждение.

1 сентября, в Киеве также наблюдалось задымление и неприятный запах из-за тушения пожаров в экосистемах.