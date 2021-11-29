Киев сковали пробки: затруднено движение транспорта

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на карты Google Maps.



В городе образовались пробки на Набережном шоссе, проспекте Победы, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, проспекте Степана Бандеры.







Кроме этого, осложнилось движение транспорта по Мосту метро, Северному мосту и мосту Патона.







На Левом берегу в Киеве образовались пробки на проспекте Шухевича, бульваре Перова, Броварском проспекте, Харьковском шоссе.





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