Киев сковали пробки в первый день "красной" зоны
По состоянию на утро понедельника, 1 ноября, на дорогах Киева образовались пробки. В столице начала действовать "красная" зона карантина
Об этом свидетельствуют данные системы Google Maps.
Пробки образовались на Северном мосту, улице Братиславской, бульваре Перова, а также между станциями метро "Черниговская" и "Левобережная".
Трудно проехать возле рынка "Березняки" и проспекте Николая Бажана, возле станций метро "Осокорки", "Позняки".
Также движение затруднено на въезде в Киев на Софиевской Борщаговке и Кольцевой дороге.
Значительные пробки образовались в Шевченковском и Подольском районах - улицах Кирилловская, Богатырская, Полярная, Семена Скляренко и на проспекте Степана Бандеры.
В центре движение затруднено на проспекте Победы и на улице Жилянская.
Также пробки наблюдаются возле Бессарабского рынка, Набережно-Крещатицкой, на Набережном шоссе и Приднепровском шоссе. Движение затруднено и на бульваре Дружбы Народов.
Пользователи соцсетей называют это транспортным коллапсом.
- Напомним, с 1 ноября в Киеве начала действовать "красная" зона адаптивного карантина.
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