Киев сковали пробки в первый день "красной" зоны

Об этом свидетельствуют данные системы Google Maps.

Пробки образовались на Северном мосту, улице Братиславской, бульваре Перова, а также между станциями метро "Черниговская" и "Левобережная".

Трудно проехать возле рынка "Березняки" и проспекте Николая Бажана, возле станций метро "Осокорки", "Позняки".

Также движение затруднено на въезде в Киев на Софиевской Борщаговке и Кольцевой дороге.





Значительные пробки образовались в Шевченковском и Подольском районах - улицах Кирилловская, Богатырская, Полярная, Семена Скляренко и на проспекте Степана Бандеры.



В центре движение затруднено на проспекте Победы и на улице Жилянская.

Также пробки наблюдаются возле Бессарабского рынка, Набережно-Крещатицкой, на Набережном шоссе и Приднепровском шоссе. Движение затруднено и на бульваре Дружбы Народов.





Пользователи соцсетей называют это транспортным коллапсом.

Напомним, с 1 ноября в Киеве начала действовать "красная" зона адаптивного карантина.

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