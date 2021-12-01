Киев сковали пробки: центральные улицы перекрыли из-за акции протеста на Майдане
В связи с акцией протеста на Майдане Незалежности "Защити Украину - останови переворот" 1 декабря перекрыли центральные улицы столицы. Киев сковали пробки
Об этом свидетельствуют данные системы Google Maps, сообщает Еспресо.TV.
В центре Киева перекрыто движение по Крещатику, улицам Прорезная и Михайловская.
На всех центральных улицах Киева образовались значительные пробки. В частности, затруднено движение на бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, на улицах Крещатик и Большой Житомирской.
Пробки также находятся на Северном, Дарницком и мосту Патона. С Харьковского шоссе в направлении Южного моста пробок нет, однако в районе метро Выдубичи движение усложняется до самого центра столицы.
На левом берегу Киева значительная пробка образовалась на Харьковском шоссе, а также на Броварском проспекте.
- Напомним, 30 ноября полиция предупредила о перекрытии центральных улиц Киева в связи с массовым мероприятием. 1 декабря, в 19:00 на Майдане Незалежности началась мирная акция "Защити Украину - останови переворот". Ее проводят в связи с тем, что 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию от разведки Украины о подготовке госпереворота.
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