Об этом и не только мировые медиа писали 24 апреля:

The New York Times

Франция вызвала посла Китая в Париже Лу Шея, чтобы объяснить его противоречивые замечания на французском телевидении, в которых подвергался сомнению суверенитет постсоветских стран. Страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва - заявили, что они также вызывают представителей Китая для обсуждения этого вопроса. В то же время Министерство иностранных дел Китая попыталось возместить ущерб в понедельник, настаивая на том, что признает суверенитет всех бывших советских республик, провозгласивших независимость, включая Украину.

При этом отмечается, что посол Китая во Франции, критикуемый за комментарии относительно бывших советских государств, является сторонником "дипломатии воина-волка".

Журналисты рассказали о жизни в селах Харьковщины, о том, как жители, дома которых разрушили россияне, возвращаются, хоть и ненадолго. В поминальные дни обновление жизни стало особенно заметным на кладбищах, как это ни парадоксально. Это указывает на намерения переселенцев вернуться и отстроить жилье вблизи мест, где похоронены родственники, отмечается в репортаже. Больше читайте здесь.

Предлагается мнение Хиллари Клинтон, утверждающей, что республиканцы играют на руку Путину и Си. В частности, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти требует выкупа, а его заложником является экономика и доверие к Америке. Политик угрожал, что республиканцы в Палате представителей откажутся повысить верхний предел долга федерального правительства, что потенциально может спровоцировать глобальный финансовый кризис, если Байден не согласится на серьезные сокращения в образовании, здравоохранении, продовольственной помощи бедным детям и других услуг.

Ожидается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в ООН в Нью-Йорке в понедельник, чтобы председательствовать на заседании Совбеза, поскольку месячное председательство России в Совбезе близится к концу. Тема, которую Россия избрала для своего знакового мероприятия – та, в нарушении которой ее обвинили в начале полномасштабного вторжения в Украину: поддержка международного мира и безопасности и защита принципов Устава ООН через многосторонность.

Рассказывается, как под огнем россиян украинский военный Валентин эвакуирует раненых вблизи Кременной. Для него количество погибших на войне больше, чем статистика. Ему поручено перемещать раненых побратимов и тела погибших от фронта.

Власти оккупированного Россией Крымского полуострова заявили в понедельник, что они сбили беспилотник, который пытался атаковать гавань в Севастополе, где базируется большой флот ВМС России. По словам Михаила Развожаева, назначенного Россией губернатора Севастополя, "один надводный беспилотник был уничтожен силами ПВО, а второй разразился на подлете".

Также издание пишет, что влиятельные украинские социальные сети отказываются от русского языка даже ценой охвата. В частности, инфлюэнсер Анна Цукур после полномасштабного вторжения РФ перешла на украинский, хотя понимала, что потеряет своих подписчиков в России. Говорит, так она хотела поддержать свой народ и Украину.

The Washington Post

В эксклюзивном материале американское медиа говорит, что по указанию США Украина сдерживала удары по России к первой годовщине вторжения, ведь в феврале чиновники в Киеве были заняты разработкой планов нападения на Москву. Отмечается, что руководитель военной разведки Кирилл Буданов планировал смелые удары глубоко в тылу врага, что нервировало чиновников в Вашингтоне. В Вашингтоне тайно следили за планами украинцев. Белый дом опасался, что атаки внутри России могут спровоцировать агрессивный ответ со стороны Кремля.

Из-за того, что россияне строят заговор против Чада, растет обеспокоенность по поводу важного союзника США. Как свидетельствуют утечки документов американской разведки, Группа Вагнера обсудила в феврале план вербовки и обучения повстанцев из Чада, ключевого партнера США по безопасности в африканском регионе, чтобы объединить там антизападную коалицию. Критики говорят, что администрация Байдена совершает ошибку, позволяя Чаду допустить насилие и репрессии дома.

Россия обвинила Соединенные Штаты в нарушении своих обязательств из-за невыдачи виз журналистам, которые планировали освещать начавшуюся в понедельник поездку министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН в Нью-Йорке. В апреле Москва председательствует в Совбезе ООН. Государственный департамент отказался комментировать решение, ссылаясь на проблемы конфиденциальности.

Кремль угрожает разорвать черноморское зерновое соглашение, облегчающее экспорт украинского зерна, если Большая семерка промышленно развитых стран введет общий запрет на экспорт в Россию. Отмечается, что в G7 входят США, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Канада. В этом году Япония председательствует в G7, и японское медиа на прошлой неделе сообщило, что такой шаг рассматривается.

Politico

Команда Байдена опасается последствий неудачного украинского контрнаступления, утверждают журналисты издания. За закрытыми дверями администрация переживает, что может сделать Украина, и тихонько готовится к тому, что если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики дома и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не выдержала. Больше читайте здесь.

The Guardian

Российские войска "принудительно эвакуировали" мирных жителей Херсона. Отмечается, что очевидное перемещение на оккупированных территориях происходит, когда украинские военные обустраивают позиции на восточном берегу Днепра.

Журналисты пишут, что русскоязычные украинцы хотят избавиться от "языка угнетателей". В частности, в Харькове, на восточной границе страны, уже давно русскоговорящее большинство, но все быстро меняется.

Сын спикера Кремля, 33-летний Николай Песков утверждает, что воевал в Украине, даже говорит, что искал помощи отца, чтобы полгода анонимно служить в группе наемников.

Также говорится, что более 300 иностранных корреспондентов, работавших в Москве, написали российскому правительству с призывом немедленно освободить Эвана Гершковича, репортера Wall Street Journal, которого задержали по обвинениям в шпионаже, заявив, что его арест посылает "тревожный и опасный сигнал" об отношении страны к независимым медиа.

Британское издание со ссылкой на украинскую разведку говорит, что Россия перешла на оборонные позиции по большинству направлений. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, речь идет о почти всех участках боевых действий, кроме Бахмута.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник Совету Безопасности ООН, что мир оказался в более опасной ситуации, чем даже в холодную войну. Кроме того, он поругался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обвинив США и их западных союзников.

Медиа, со ссылкой на российское государственное информационное агентство ТАСС, сообщает, что исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в Бахмуте остается напряженной, но силы Группы Вагнера достигли определенных успехов.

CNN

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предлагает "коалицию мира" для Украины, однако он идет по тонкой грани, анализирует издание. Призвав к миру за тысячи километров, он уже несколько месяцев пытается позиционировать себя как возможную посредническую силу в конфликте. Не предлагая много деталей относительно плана, Лула, кажется, полностью олицетворяет линию своего правительства о том, что "Бразилия вернулась" – то есть вернулась, чтобы претендовать на роль в мировой политике.

Посол Китая вызвал возмущение европейцев из-за предположения о том, что бывших советских государств не существует. Кстати, такие комментарии могут подорвать усилия Китая рассматриваться как потенциальный посредник между Россией и Украиной. В то же время глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай будет обсуждаться во время встречи министров иностранных дел в понедельник. Издание отмечает, что это не первый случай, когда Лу – выдающийся голос среди так называемых агрессивных китайских дипломатов "воинов-волков" – вызывает споры из-за своих взглядов.

Украина опровергает сообщение о том, что она планировала нападения в глубине России в первую годовщину вторжения, о чем пишет The Washington Post. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это сообщение "опять странной медиасенсацией".

В преддверии председательства России на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, где она председательствует в этом месяце, все 27 послов Европейского Союза сделали совместное заявление, в котором осудили действия России в Украине.

Украинские силы наращивают войска и технику вблизи города Гуляйполе, примерно в 100 километрах к востоку от города Запорожье, вблизи южной линии фронта. Об этом издание пишет со ссылкой на поддерживаемого Москвой местного чиновника Владимира Рогова в комментариях российским государственным медиа.

Также издание объясняет, почему западным боевым танкам на то, чтобы добраться до передовой в Украине нужны месяцы. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что шесть танков Leopard 2 покинули Испанию и должны добраться до Украины менее чем за неделю. Соединенные Штаты тем временем в следующем месяце начнут тренировать украинские силы на своих танках Abrams, стремясь вывести их на поле боя против России до конца лета. Но даже если поставки и тренировки продолжаются, боевые машины, предоставленные Украине союзниками по НАТО, не будут оказывать немедленного влияния на ее войну с Россией, предупреждают эксперты.

Gazeta Wyborcza

Польское издание пишет, что в Италии создают коалицию, чтобы отмежеваться от Украины. Итальянцы на референдуме решат, следует ли правительству продолжать поддерживать Украину поставками оружия в "локальном конфликте" с Россией. В статье говорится, чего от этого ждать.

Сообщается, что россияне превращают старые бомбы в парящие ракеты. В частности, на пограничный с Украиной Белгород упали две наспех модернизированные старые бомбы, которыми российский Су-34 пытался атаковать цели в Украине.

"Мы надеемся, что начатая Россией война скоро закончится полной победой и территориальным суверенитетом Украины, а страна станет членом Европейского Союза, который также может рассчитывать на место в НАТО", - говорится в принятой позиции на собрании Куявско-Поморского воеводства. На заседании советники областной ассамблеи приняли позицию, предложенную маршалом Петром Калбецким (PO) со словами солидарности с Украиной, которая борется против российского захватчика.