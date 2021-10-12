Киев рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС, - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время саммита "Украина-ЕС", передает Еспресо.TV.



"Начинаем разговор об обновлении таможенных тарифов и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Уверен, что есть движение к очень важному для Украины соглашению по промышленному безвизу. Уже на следующем саммите Украина - ЕС мы стремимся подписать это соглашение", - сказал Зеленский.

Украина рассчитывает подписать соглашение о промышленном безвизе на следующем Самми Украина-ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский.