Киев рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС, - Зеленский
Киев стремится подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите "Украина-ЕС"
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время саммита "Украина-ЕС", передает Еспресо.TV.
"Начинаем разговор об обновлении таможенных тарифов и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Уверен, что есть движение к очень важному для Украины соглашению по промышленному безвизу. Уже на следующем саммите Украина - ЕС мы стремимся подписать это соглашение", - сказал Зеленский.
Украина рассчитывает подписать соглашение о промышленном безвизе на следующем Самми Украина-ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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