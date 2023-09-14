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Киев рассчитывает, что с 15 сентября страны ЕС отменят ограничения на экспорт украинской агропродукции, – МИД

14 сентября, 2023 четверг
21:12
Экономика

Украина рассчитывает, что после 15 сентября, когда истекает запрет Еврокомиссии на импорт украинских зерновых в государств-членов ЕС, европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины по экспорту украинских зерновых в Евросоюз.

"Такой шаг позволит прекратить нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы Единого рынка ЕС", - отметили в министерстве.

В МИД убеждены, что любое решение, общеевропейское или национальное, которое и дальше будет ограничивать украинский аграрный экспорт, "будет не только безосновательным и противоправным, но и будет вредить общим экономическим интересам Украины, государств-членов ЕС, Европейского Союза в целом, а также будет иметь дестабилизирующее влияние на мировой рынок продовольствия".

Кроме того, МИД Украины подчеркнул, что Киев и Еврокомиссия провели системную работу в рамках общей координационной платформы, чтобы устранить оговорки, звучавшие ранее со стороны некоторых европейских стран.

В частности, достигли договоренностей об увеличении мощностей Дунайского коридора, переносе санитарного и фитосанитарного контроля из границы в страны назначения украинской продукции, мониторинг урожая, объемах хранения зерновых и торговых потоков на границе. Также стороны определили шаги по строительству новых зернохранилищ на территории ЕС, сформировали альтернативные транспортные коридоры в Балтийское, Адриатическое и Эгейское море, начали работу по внедрению совместного таможенного контроля между Украиной и государствами-членами ЕС.

"Всесторонний анализ данных и процессов показал, что экспорт украинских зерновых не является причиной дестабилизации внутреннего рынка ЕС. За время запрета Еврокомиссии и длительного отсутствия украинской аграрной продукции проблемы фермеров Словакии, Польши, Румынии и Венгрии не были урегулированы на уровне их правительств. Это указывает на наличие совсем других факторов рыночного давления, в том числе глобальной корректировки цен", – добавили в МИД.

Министерство приветствовало решение Болгарии возобновить импорт украинских зерновых и призвало другие соседние с Украиной государства-члены Евросоюза последовать этому примеру.

Также Киев напомнил, что конкурентом Украины на мировых рынках зерна является Россия, в отношении которой не применяются ограничения зернового экспорта в ЕС. В то же время, "искусственно сдерживая экспорт украинской продукции, РФ получает дополнительные условия для международной экспансии и ресурсы для продолжения войны против Украины".

Что известно о запрете на импорт украинского зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.

24 августа стало известно, что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемми.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины. А 14 сентября в парламенте страны проголосовали за снятие запрета на импорт украинского зерна с 15 сентября вне зависимости от решения Еврокомиссии.

Мир
ЕС
зерно
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