Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет, но есть группы вылавливаемых диверсантов - Кличко
Киев продолжает держать оборону, российских войск в столице нет. В городе действуют группы диверсантов, которых вылавливают украинские военные, правоохранители и терроборона
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и тербороны продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов.
Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп.
Именно для безопасности жителей мы ввели комендантский час до завтрашнего утра. Не выходите на улицы. Выйти можно только, если, по сигналу воздушной тревоги, вы идете в укрытие.
Россия обстреливает жилые кварталы столицы Украины. Россия убивает украинцев по всей Украине!
В Киеве, с начала атаки, с 24 февраля погибли или умерли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок. 4 неизвестных и 18 военных и бойцов теробоны.
Ранены 106 человек Из них 47 гражданских. В том числе трое детей. В том числе 17-летний курсант.
Утром на улице Лаврухина произошел взрыв во дворе 16-ти этажного дома. Загорелись 7 частных автомобилей. Взрывной волной повреждены окна и балконы с 1-15 этажа. Людей из одного подъезда эвакуировали. Погибших, слава Богу, не обнаружили. Пострадавшие – предварительно с легкими повреждениями. В целом ситуация в городе сейчас контролируется.
Все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт не ездит. Метро – тоже. Подземные станции метро работают как укрытие для людей.
Больницы столицы работают в режиме военного времени. Принимают как тех, кто сам обращается за экстренной помощью, так и тех, кого привозят скорые.
На сегодняшний день центры переливания крови снабжены компонентами крови.
Наибольшая потребность – в донорах с отрицательным резусом. Прошу всех, кто может, приобщиться и стать донором.
После окончания комендатского часа кровь для раненых можно сдать в центрах по улице Петра Запорожца, 26 и улице Максима Берлинского, 12.
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