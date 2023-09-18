Киев принял первый в истории Всеукраинский шахматный фестиваль для дошкольников

Об этом сообщает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта .

Организаторы назвали турнир праздником шахмат для маленьких интеллектуалов.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт отметил, что украинская шахматная школа является одной из ведущих в мире и очень важно продолжать эти традиции и с раннего возраста готовить наших будущих гроссмейстеров.

Фото: Комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта

Участие приняли дети до 7 лет со всей Украины.

Сообщается, что дошкольный Шахматный Кубок-2023 дал маленьким участникам возможность пообщаться с профессиональными шахматистами и получить подарки. Юные шахматисты показали свои навыки, мастерство, выдержку и стремление к победе.

Турнир проходил по международным стандартам соревнований – маленькие шахматисты соревновались с профессиональными спортсменами – гроссмейстером Украины Артуром Фроловым и международным мастером Сергеем Павловым. Игру оценивали международный арбитр, первый вице-президент Федерации шахмат Украины Юрий Гнип и национальный арбитр Иван Захарчук.

"Развитие шахмат в Украине, особенно среди детей и подростков, сформирует особое поколение с широким мировоззрением, уникальными способностями к анализу для принятия обоснованных решений и особым интеллектом, чтобы восстановить новую независимую страну", - пишут в Благотворительном фонде "Страна спорта" .

Основатель Благотворительного фонда Mr. Leader Владимир Воронов предложил провести турнир. Его идею поддержали Киевский университет интеллектуальной собственности и права и Федерация шахмат Украины.

Фото: Киевский университет интеллектуальной собственности и права