Киев приблизился к внедрению плановых отключений электроэнергии, однако еще случаются аварии, - КМВА
Киев постепенно приближается к плановым отключениям электроэнергии
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
В то же время, по словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, чаще возникают аварии в энергосистеме. Во-первых, горожане начинают включать в розетки все сразу, как только подают электричество. Во-вторых, из-за плохой погоды люди включают электрообогреватели, создающие нагрузку на сеть.
"Мы просим киевлян: не включайте сразу все электроприборы в вашем доме. Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на энергосистему. Лишь экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", - подчеркнули в КМВА.
- Ранее в КМВА говорили, что киевские энергетики будут переключаться на другую линию дома, находящиеся в одной сети с критической инфраструктурой. Если это невозможно – дома будут выключать вручную. Таким образом, больше не будет ситуаций, когда в одних домах выключают свет постоянно, а в других - никогда, подчеркнули местные власти.
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