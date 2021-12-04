Киев предложил союзникам широкий пакет сдерживания РФ, - Маркарова
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев предложил западным союзникам широкий пакет для сдерживания России
Об этом Маркарова заявила в интервью CNN .
По ее словам, этот пакет включает политический, экономический и компонент безопасности.
"Киев предложил нашим партнерам очень широкий пакет, который имеет три уровня. Он разработан, чтобы сдержать, а также демотивировать Россию. Мы очень рады слышать мощные месседжи от президента Байдена, а также всех наших друзей и союзников", - сказала Маркарова.
Она отметила, что Украина никогда никого не атаковала и не планировала никаких наступлений.
"Мы не собирались проводить никаких военных наступательных операций. Мы – мирная страна прекрасных производителей, стартаперов и предпринимателей. И мы стремимся только к дипломатическим решениям", - заверила Маркарова.
В то же время она добавила, что "мы очень решительно настроены защищать наш дом от этой агрессии".
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