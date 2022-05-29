Киев празднует 1540-й день рождения

Одним из первых киевлян с Днем города поздравил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев… Старинный и современный. Уютный и энергичный. Наш город стоит на холмах Днепра уже 1540 лет! Гордый, непокорный, красивый. И мы вместе делаем его еще лучше! Потому что душа города - это его люди! С Днем Киева, дорогие киевляне! С днем рождения, наш любимый город! Слава Украине! Слава Киеву!" – поздравил мэр.

В этом году столица отмечает 1540 лет со дня основания. На основе найденных артефактов археологи установили, что поселение с признаками города здесь сформировалось не позднее V-VI веков нашей эры. В результате, этот период наложили на дату древнейшего упоминания о городе - 882 год - и получили условный и до сих пор общепринятый 482 год. С начала своего существования и до сегодняшнего дня Киев остается легендарным и уважаемым городом. В свое время французский классик Оноре де Бальзак назвал его "вечным".

Несмотря на то, что праздничные мероприятия будут скромнее, традиционный пробег под каштанами все же состоится - онлайн. 29 мая каждый желающий может выйти на символический старт из любого безопасного уголка мира. Цель мероприятия – сбор средств для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, а также объединение украинцев для взаимоподдержки. О том, как присоединиться к мероприятию, можно узнать по ссылке .

Напомним, отпраздновать день Киева можно в столичном Ботсаду имени Гришко, который уже открылся и приглашает посетителей . С мая по август он будет работать с 08:00 до 21:00, а с сентября по апрель - с 08:00 до наступления сумерек.

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