Киев постоянно под угрозой как основная цель россиян, - Маляр
Киев остается главной целью российских окупантов, поэтому находится под угрозой постоянно
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона, передает НВ.
"Мы говорили всегда откровенно, что Киев постоянно под угрозой. Действительно, люди возвращаются по разным причинам. Но все равно нам надо понимать, что война в горячей фазе и Киев, как основная цель Российской Федерации, ею и остается", - сказала она.
5 июня РФ нанесла четыре ракетных удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) в Киеве. В результате обстрела пострадал один человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.38
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.74
- Актуальное
- Важное