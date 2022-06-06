Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона, передает НВ.

"Мы говорили всегда откровенно, что Киев постоянно под угрозой. Действительно, люди возвращаются по разным причинам. Но все равно нам надо понимать, что война в горячей фазе и Киев, как основная цель Российской Федерации, ею и остается", - сказала она.

5 июня РФ нанесла четыре ракетных удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) в Киеве. В результате обстрела пострадал один человек.