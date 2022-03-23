Киев посетил министр обороны Литвы

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Еспресо. TV.

"Сегодня великий друг Украины Арвидас Анушаускас увидел Киев своими глазами. Ему есть с чем сравнить, ведь в декабре 2021 года Арвидас Анашаускас посетил другой Киев – мирный, в канун Рождества…", - написал Резников.

Также украинский министр обороны отметил, что Литва поддерживает Украину не только на словах.

"Личный визит Арвидаса Анушауска является свидетельством последовательной поддержки Украины со стороны Литвы правительства и литовских людей. Кстати, именно Литва подарила нам первых Stingers. Я благодарен нашим друзьям и партнерам за их мужественную и отважную позицию!", - подчеркнул Алексей Резников.

Напомним, в Литве предложили приравнять символ Z и георгиевскую ленту к нацистской и коммунистической символике.

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