Киев посетил министр обороны Литвы
Сегодня, 23 марта, столицу Украины посетил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Еспресо. TV.
"Сегодня великий друг Украины Арвидас Анушаускас увидел Киев своими глазами. Ему есть с чем сравнить, ведь в декабре 2021 года Арвидас Анашаускас посетил другой Киев – мирный, в канун Рождества…", - написал Резников.
Также украинский министр обороны отметил, что Литва поддерживает Украину не только на словах.
"Личный визит Арвидаса Анушауска является свидетельством последовательной поддержки Украины со стороны Литвы правительства и литовских людей. Кстати, именно Литва подарила нам первых Stingers. Я благодарен нашим друзьям и партнерам за их мужественную и отважную позицию!", - подчеркнул Алексей Резников.
- Напомним, в Литве предложили приравнять символ Z и георгиевскую ленту к нацистской и коммунистической символике.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.18
- Актуальное
- Важное