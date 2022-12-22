Киев получил от Дании 9 мощных генераторов
Киев 22 декабря получил от Дании 9 мощных генераторов, восемь из которых установят в котельных для обеспечения теплоснабжения в домах горожан
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Киев принял очередную партию гуманитарной помощи от наших партнеров – датчан. 9 мощных генераторов прибыли из Оденсе, города-побратима Киева", - написал он.
По его словам, один из генераторов будет установлен в Киевском гериатрическом пансионате, где живут одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью. Остальные 8 генераторов специалисты Киевтеплоэнерго установят в котельных, чтобы на время отключений света киевляне были обеспечены теплом в домах, подчеркнул Кличко.
- Ранее стало известно, что правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 22 декабря сообщила, что Украина получит от Евросоюза еще 900 генераторов для питания критической инфраструктуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 41.25Продажа 42.3
- Актуальное
- Важное