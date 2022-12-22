Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев принял очередную партию гуманитарной помощи от наших партнеров – датчан. 9 мощных генераторов прибыли из Оденсе, города-побратима Киева", - написал он.

По его словам, один из генераторов будет установлен в Киевском гериатрическом пансионате, где живут одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью. Остальные 8 генераторов специалисты Киевтеплоэнерго установят в котельных, чтобы на время отключений света киевляне были обеспечены теплом в домах, подчеркнул Кличко.

Ранее стало известно, что правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 22 декабря сообщила, что Украина получит от Евросоюза еще 900 генераторов для питания критической инфраструктуры.

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