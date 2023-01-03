Киев получает значительные объемы электроэнергии, прогнозы утешительны, - YASNO

Об этом генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил в facebook .

"Новый год мы встретили во взрывах, но отнюдь не от фейерверков, а от ракет и "шахедов". Бешеный враг продолжает воевать с трансформаторами. Да, энергосистема имеет новые повреждения, но благодаря ВСУ и постоянным ремонтам можно сказать, что ситуация сейчас стабильная" ", – заявил Коваленко.

В частности, он также напомнил, что во вторник, 3 января, Киев вернулся к стабилизационным графикам. По словам гендиректора, теплая погода и выходные для производства и бизнеса позволили провести праздники практически без отключений.

Читайте также: Интернет при отключении электричества: провайдерам из всех областей передали батареи для питания сетей

"Но сейчас все возвращаются. И чтобы не навредить системе, коллеги должны следить за потребляемой мощностью. Пока что прогнозы утешительны. На Киев подаются значительные объемы электроэнергии, поэтому мы полностью в графиках, не превышая ограничений. Это значит, что у белых". и светло-серых зонах схемы свет должен быть", - заверил Коваленко.

Кроме того, по его словам, других отключений пока не планируется, если не будет новых атак.

"Что касается локальных аварийных отключений, то их вероятность остается высокой. Для того чтобы аварий случалось меньше, после включения света не включайте все энергоемкие приборы одновременно, поскольку это может вызвать перегрузку оборудования", - напомнил руководитель YASNO.

Укрэнерго сообщило , что в новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13-й массированной атаке дронами.

Ночью на 2 января 2023 в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры. В эту ночь российские кафиры нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, наши защитники уничтожили все.

2 января стало известно, что в столице действуют аварийные графики отключения света в результате ночной российской атаки и повреждения объекта энергосистемы.

С сегодняшнего дня ДТЭК ввел новые графики стабилизационных отключений на территории Киевской области. Теперь групп потребителей будет четыре.