Об этом в эфире телемарафона 30 декабря сказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

"Пока столица остается в режиме экстренных отключений. Несмотря на то, что в две волны атак попаданий в критическую инфраструктуру не было, столица является частью большой украинской инфракрасной структуры, и так или иначе мы подчинены правилам этой энергосистемы. Поэтому продолжаем жить в системе экстренных или аварийных отключений, возвращаться к плановым пока рано", - отметил он.

В то же время, по словам спикера КМВА, тепло- и водоснабжение в городе работает в штатном режиме.

Также Шаманов подчеркнул: когда дают свет, не нужно включать сразу все электроприборы, чтобы не перегружать энергосистему. Следует подождать хотя бы 15-20 минут, а лучше пол часа.

Кроме того, представитель КМВА напомнил, что комендантский час на Новый год отменять не будут, а метро будет работать до 22:00.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал одной из главных задач власти обеспечение украинцев электроэнергией на Новый год.

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