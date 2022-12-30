Киев пока не может вернуться к графикам плановых отключений электроэнергии: в КГВА объяснили, почему
Столица Украины не может вернуться к плановым отключениям света, ведь в энергосистеме страны еще наблюдается значительный дефицит, а Киев является частью этой системы
Об этом в эфире телемарафона 30 декабря сказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.
"Пока столица остается в режиме экстренных отключений. Несмотря на то, что в две волны атак попаданий в критическую инфраструктуру не было, столица является частью большой украинской инфракрасной структуры, и так или иначе мы подчинены правилам этой энергосистемы. Поэтому продолжаем жить в системе экстренных или аварийных отключений, возвращаться к плановым пока рано", - отметил он.
В то же время, по словам спикера КМВА, тепло- и водоснабжение в городе работает в штатном режиме.
Также Шаманов подчеркнул: когда дают свет, не нужно включать сразу все электроприборы, чтобы не перегружать энергосистему. Следует подождать хотя бы 15-20 минут, а лучше пол часа.
Кроме того, представитель КМВА напомнил, что комендантский час на Новый год отменять не будут, а метро будет работать до 22:00.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал одной из главных задач власти обеспечение украинцев электроэнергией на Новый год.
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