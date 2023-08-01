Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

В частности, речь идет о закупке современного оборудования для крупного реабилитационного центра, создаваемого в Киеве. Кличко отметил, что в части помещений пока идет ремонт, а в другой уже лечатся и проходят реабилитацию украинские защитники.

Кроме этого, по словам Кличко, запланированы учения специалистов, которые будут оказывать психологическую и реабилитационную помощь для военных и специалистов, которые будут работать с гражданскими пострадавшими.

Меморандум предусматривает и меры, способствующие социализации ветеранов.

Мэр Киева добавил, что на первом этапе реализации меморандума сотрудничество будет осуществляться с привлечением международных доноров.