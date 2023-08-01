Киев подписал меморандум с Обществом Красного Креста о сотрудничестве в реабилитации военных и гражданских
Во вторник, 1 августа, в Киеве подписали меморандум о сотрудничестве между столицей и Обществом Красного Креста Украины, предусматривающий сотрудничество в реабилитации военных и гражданских, пострадавших в результате вторжения РФ
Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.
В частности, речь идет о закупке современного оборудования для крупного реабилитационного центра, создаваемого в Киеве. Кличко отметил, что в части помещений пока идет ремонт, а в другой уже лечатся и проходят реабилитацию украинские защитники.
Кроме этого, по словам Кличко, запланированы учения специалистов, которые будут оказывать психологическую и реабилитационную помощь для военных и специалистов, которые будут работать с гражданскими пострадавшими.
Меморандум предусматривает и меры, способствующие социализации ветеранов.
Мэр Киева добавил, что на первом этапе реализации меморандума сотрудничество будет осуществляться с привлечением международных доноров.
- В июне в Охматдете открыли Клинику реабилитации детей. Там в ходе реконструкции в существующие помещения дополнительно обустроили зал эрготерапии, залы физической терапии и сенсорно-моторного развития, кабинеты терапевта речи и речи, психолога и асистемных технологий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.55
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное