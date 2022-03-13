Киев подготовился к возможным действиям в случае блокады, – КГГА
В столице силами Гуманитарного штаба сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов питания для двух миллионов киевлян на случай блокады города
Об этом рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
Он отметил, что основная задача столичных властей – обеспечить всем необходимым каждого киевлянина и не допустить гуманитарной катастрофы в Киеве.
"Включив в процесс все городские службы, иностранных партнеров и украинский бизнес мы сформировали необходимые потребности и уже на сегодняшний день подготовились к возможным действиям в случае блокады. Те 2 миллиона киевлян, которые не покинули свои дома, не останутся один на один в случае ухудшения ситуации", – заявил Мондриевский.
В настоящее время Гуманитарный штаб обеспечивает самые незащищенные слои населения и помогает с логистикой розничной торговли, чтобы жители имели возможность покупать все необходимое в уже работающих магазинах и аптеках.
"Столичная власть в сотрудничестве с бизнесом за последние дни сделала максимум для того, чтобы открылись магазины и аптеки, а цены в них сохранялись на доступном уровне. Мы благодарны нашим украинским и зарубежным партнерам, которые смогли в кратчайшие сроки обеспечить крупные и маленькие магазины необходимыми товарами и организовали их почти бесперебойную доставку. Кроме того, в столице выплачиваются зарплаты и пенсии, поэтому мы просим жителей Киева по возможности не только покупать все необходимое в магазинах, но и оплачивать коммунальные услуги, которые предоставляются также в полном объеме", - подытожил заместитель главы КГГА.
- Напомним, британская разведка заявила, что Россия может готовиться к новому наступлению на Киев в ближайшие дни.
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