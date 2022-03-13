Киев подготовился к возможным действиям в случае блокады, – КГГА

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.



Он отметил, что основная задача столичных властей – обеспечить всем необходимым каждого киевлянина и не допустить гуманитарной катастрофы в Киеве.



"Включив в процесс все городские службы, иностранных партнеров и украинский бизнес мы сформировали необходимые потребности и уже на сегодняшний день подготовились к возможным действиям в случае блокады. Те 2 миллиона киевлян, которые не покинули свои дома, не останутся один на один в случае ухудшения ситуации", – заявил Мондриевский.



В настоящее время Гуманитарный штаб обеспечивает самые незащищенные слои населения и помогает с логистикой розничной торговли, чтобы жители имели возможность покупать все необходимое в уже работающих магазинах и аптеках.



"Столичная власть в сотрудничестве с бизнесом за последние дни сделала максимум для того, чтобы открылись магазины и аптеки, а цены в них сохранялись на доступном уровне. Мы благодарны нашим украинским и зарубежным партнерам, которые смогли в кратчайшие сроки обеспечить крупные и маленькие магазины необходимыми товарами и организовали их почти бесперебойную доставку. Кроме того, в столице выплачиваются зарплаты и пенсии, поэтому мы просим жителей Киева по возможности не только покупать все необходимое в магазинах, но и оплачивать коммунальные услуги, которые предоставляются также в полном объеме", - подытожил заместитель главы КГГА.

Напомним, британская разведка заявила, что Россия может готовиться к новому наступлению на Киев в ближайшие дни.