Киев поддержал инициативу по созданию трибунала для рассмотрения преступлений РФ против Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



"Учитывая беспрецедентный за более 80 лет характер неспровоцированной агрессии и отсутствие соответствующих международно-правовых механизмов для привлечения РФ и ее руководства к ответственности за столь тяжкое преступление против человечества, я поддержал инициативу международного научного сообщества по созданию специального Трибунала по рассмотрению дела о преступлении российского Украины", - подчеркнул министр.



Участие в создании трибунала примет коалиция государств, а Украина в это время проводит сбор всех доказательств, касающихся преступления агрессии против нее.



Кулеба подчеркнул, что прецедент создания такого инструмента международного правосудия уже был в январе 1942 года, когда представители девяти государств подписали декларацию, заложившую основы Нюрнбергского трибунала.



"Отдельно подчеркиваю, что работа над созданием Трибунала не заменяет, а дополняет имеющиеся дела за совершенные в ходе агрессии военные преступления и преступления против человечности, которые сейчас расследуются в Международном уголовном суде, а также инициированные Украиной процессы в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека", - отметил глава МИД.

Напомним, 3 марта, Международный уголовный суд в Гааге после обращения 39 стран - участниц МКС приступил к расследованию военных преступлений Российской Федерации, которые она совершила против Украины

7 марта началось первое заседание Международного уголовного суда в Гааге по делу военных преступлений РФ, совершенных против Украины.



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