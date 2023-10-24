Киев планирует модернизировать 220 вагонов метро и купить 95 новых: где будет брать деньги
В метро Киева планируется обновить подвижной состав, срок эксплуатации которого истекает. Для этого власти проведут переговоры с Европейским инвестиционным банком
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"Сегодня подавляющее большинство инвентарного парка столичной подземки составляют пассажирские вагоны, построенные Россией на протяжении 1979-2013 годов. Они морально и физически устарели из-за длительного срока эксплуатации. Кроме того, содержат оборудование и комплектующие страны-агрессора, поэтому приобретение у нее запасных частей недопустимо" , – отметили там.
Согласно сообщению, городские власти намерены провести переговоры с Европейским инвестиционным банком по средствам на комплексную модернизацию 220 вагонов и приобретение еще 95 новых и современных. На это Киеву нужно 450 млн. евро. Если ЕИБ выделит деньги, Киевский метрополитен сможет обновить 40% подвижного состава. Новые вагоны будут более комфортными, экологичными и доступными людям с инвалидностью, отметили в КГГА.
- В октябре столичные власти в седьмой раз отказались отменить остановку наземного общественного транспорта во время тревог. Когда раздается сирена, люди могут передвигаться по городу только на личном транспорте или в метро.
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