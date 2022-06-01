Киев планирует к середине осени восстановить дома, поврежденные в результате обстрелов
В Киеве от обстрелов серьезно пострадали 11 домов, в общей сложности повреждено 390 объектов, их планируют восстановить к середине осени
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, пишет РБК-Украина.
"Мы хотим всю эту работу завершить к середине осени, чтобы до наступления отопительного сезона люди могли вернуться в свои дома", - сказал Поворозник.
По его словам, количество поврежденных зданий в Киеве достигает 390 объектов, из них более половины - это жилые дома.
"У нас есть 11 домов, которые пострадали достаточно серьезно, остальные – дома, в которых пострадало в основном стекло", – отметил он.
В КГГА напомнили, что Кабмин выделил 200 млн грн из резервного фонда госбюджета на ликвидацию последствий боевых действий в Киеве. Еще 600 млн грн выделено из фондов капитального строительства.
- Напомним, в КМВА предупредили, что опасность повторного наступления врага на Киев остается.
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