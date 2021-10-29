Киев планирует до конца года выкупить пятый цех завода "Большевик"
Пятый цех Первого киевского машиностроительного завода ("Большевик") должен быть продан Киеву за 112 миллионов гривен по решению суда
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба КГГА.
В дальнейшем этот цех будет снесен, чтобы завершить строительство развязки на Шулявском путепроводе.
"Город имеет спор по поводу 5-го цеха "Большевика" с Фондом госимущества в течение почти двух лет. Сначала нам предложили выкупить цех за 700 миллионов гривен - половину цены, за которую недавно продали весь завод. Мы отказались и обратились в суд", - заявил Кличко.
Мэр подчеркнул, что согласно решению суда, любой владелец завода "Большевик" обязан продать Киеву пятый цех.
По его словам, если город решит вопрос о пятом цехе до конца этого года, то со следующего года начнет оформление необходимых документов и строительство.
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