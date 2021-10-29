Киев планирует до конца года выкупить пятый цех завода "Большевик"

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба КГГА.

В дальнейшем этот цех будет снесен, чтобы завершить строительство развязки на Шулявском путепроводе.

"Город имеет спор по поводу 5-го цеха "Большевика" с Фондом госимущества в течение почти двух лет. Сначала нам предложили выкупить цех за 700 миллионов гривен - половину цены, за которую недавно продали весь завод. Мы отказались и обратились в суд", - заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что согласно решению суда, любой владелец завода "Большевик" обязан продать Киеву пятый цех.

По его словам, если город решит вопрос о пятом цехе до конца этого года, то со следующего года начнет оформление необходимых документов и строительство.