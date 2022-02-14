Киев перешел в "желтую" зону карантина

Об этом сообщает Минздрав .



В Киеве был превышен показатель госпитализаций: по состоянию на 12 февраля он составил 60,8 на 100 тыс. населения при целевом значении ≤60 на 100 тыс. населения, однако 13 февраля уровень госпиталей снизился до 59,9.



Также в "желтой" зоне карантина находятся Полтавская и Харьковская области.



К "красной" относятся Закарпатье, Ивано-Франковщина, Луганщина, Ровенщина и Хмельнитчина.



"Оранжевая" зона карантинных ограничений самая большая. В нем остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, ранее Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области перешли в "красную" зону карантина, а Полтавщина - в "желтую".

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