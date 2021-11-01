Киев перешел в "красную" зону карантина: какие ограничения действуют

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Следовательно, в городе с 1 ноября начали действовать следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно посещать:

заведения питания;

заведения соцзащиты;

спортзалы;

фитнес-центры;

ЦНАП;

управление труда и соцзащиты;

массовые мероприятия;

ТРЦ.

Также в столице временно отменили плановые госпитализации в больнице (исключение – экстренные случаи).

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат, либо отрицательный ПЦР-тест.



Пользоваться транспорт можно только с COVID-сертификатом или отрицательным тестом. Документы не будут проверять на входе в транспорт - это будут делать выборочно специальные группы правоохранителей.



С 1 ноября учебный процесс у учеников 1-11 классов возобновится после каникул в дистанционном формате. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в Киеве.



В свою очередь, детские сады продолжат работать с соблюдением правил "красной" зоны и при условии вакцинации 100% персонала заведений.

Напомним, 28 октября комиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина с 1 ноября. Также власти города ввели дополнительные ограничения .

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