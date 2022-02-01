Киев перешел из "желтой" в "оранжевую" зону карантина
1 февраля Киев перешел из "желтой" зоны карантинных ограничений в "оранжевую"
Об этом сообщает Минздрав .
В Киеве на 31 января зарегистрировали превышенную динамику уровня госпитализаций. Этот показатель составляет 50,9% при определенном уровне ≤50%.
Как заявил директор Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко , области-лидеры по вакцинации против коронавируса продолжают давать наименьшую нагрузку на медицинскую систему и показывают самый низкий уровень заболеваемости.
"Киев, Киевская и Полтавская области, эти регионы демонстрируют самые низкие показатели по заболеваемости и самые высокие - по вакцинации. Сегодня Киев вошел в "оранжевый" уровень из-за динамики, но уровень заболеваемости продолжает быть одним из самых маленьких", - отметил он.
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