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Киев переходит в "красную" зону карантина: решение комиссии ТЭБ и ЧС

28 октября, 2021 четверг
16:51
Общество карантин

С 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантинных ограничений

Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - говорится в сообщении.

Как известно, "красный" уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

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