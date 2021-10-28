Киев переходит в "красную" зону карантина: решение комиссии ТЭБ и ЧС
С 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантинных ограничений
Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - говорится в сообщении.
Как известно, "красный" уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.
- Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве с 1 ноября введут дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом.
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