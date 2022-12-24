Киев передал Чернигову ₴100 млн на восстановление после российской оккупации
Городской совет Киева перечислил Чернигову 100 миллионов гривен на восстановление жилья и инфраструктуры после российской оккупации и обстрелов
Об этом сообщает Черниговский городской совет.
"В Чернигов приехал городской голова Киева Виталий Кличко. Кроме слов благодарности, столица Украины приняла решение поддержать наш город, перечислив из своего бюджета в казну Чернигова 100 млн грн. Средства уже получены и будут направлены на восстановление жилых домов и объектов критической инфраструктуры" , – говорится в сообщении.
Решение о выделении 100 млн гривен на восстановление Чернигова Киевсовет утвердил на заседании 24 ноября.
"Проехавшись сейчас по Чернигову, больно смотреть на разрушенные дома и инфраструктуру, но, убежден, что мы все отстроим совместными усилиями, помогая друг другу. Я хочу поблагодарить черниговцев, которые защищали свой родной город и также защищали столицу. Мы вам очень благодарны: за вашу позицию, за ваш патриотизм за вашу устойчивость.И, могу заверить, мы ценим, мы знаем, мы никогда не забудем то, что вы делаете.Вы можете всегда рассчитывать на город Киев и киевлян, которые, бок о бок, вместе с вами в те времена, когда нужно выстоять, мы пройдем эти вызовы и будем сильнее, - обратился к обществу Чернигова Виталий Кличко.
В горсовете отмечают, что в Черниговской области российские войска оставили после себя более 8 тысяч разрушенных и поврежденных зданий. Более 90% – это жилье. Разбиты 33 моста и перехода, повреждено более 1100 км автомобильных дорог.
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