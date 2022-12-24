Киев передал Чернигову ₴100 млн на восстановление после российской оккупации

Об этом сообщает Черниговский городской совет.

"В Чернигов приехал городской голова Киева Виталий Кличко. Кроме слов благодарности, столица Украины приняла решение поддержать наш город, перечислив из своего бюджета в казну Чернигова 100 млн грн. Средства уже получены и будут направлены на восстановление жилых домов и объектов критической инфраструктуры" , – говорится в сообщении.

Решение о выделении 100 млн гривен на восстановление Чернигова Киевсовет утвердил на заседании 24 ноября.

"Проехавшись сейчас по Чернигову, больно смотреть на разрушенные дома и инфраструктуру, но, убежден, что мы все отстроим совместными усилиями, помогая друг другу. Я хочу поблагодарить черниговцев, которые защищали свой родной город и также защищали столицу. Мы вам очень благодарны: за вашу позицию, за ваш патриотизм за вашу устойчивость.И, могу заверить, мы ценим, мы знаем, мы никогда не забудем то, что вы делаете.Вы можете всегда рассчитывать на город Киев и киевлян, которые, бок о бок, вместе с вами в те времена, когда нужно выстоять, мы пройдем эти вызовы и будем сильнее, - обратился к обществу Чернигова Виталий Кличко.

В горсовете отмечают, что в Черниговской области российские войска оставили после себя более 8 тысяч разрушенных и поврежденных зданий. Более 90% – это жилье. Разбиты 33 моста и перехода, повреждено более 1100 км автомобильных дорог.

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