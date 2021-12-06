Киев парализовали пробки из-за снега и гололедицы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На Правом берегу заторы возникли на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, улице Борщаговской, улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, возле станций метро "Святошин", "Нивки", "Берестейская", улице Михаила Бойчука, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкая, Большой Окружной дороге, Дарницком мосту.



Усложнено движение транспорта и на Северном и Южном мостах.







На Левом берегу непогода стала причиной пробок на Харьковском шоссе, проспекте Соборности, улице Петра Радзиня, бульваре Перова, проспекте Романа Шухевича, возле станций метро "Бориспольская", "Харьковская", "Позняки", "Осокорки".







В Киевавтодоре сообщают, что в случае ухудшения погодных условий к работе готовы 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. Отмечается, что имеется необходимое количество посыпных и горюче-смазочных материалов.



"Техника КП ДЭУ готова заблаговременно, еще до начала осадков, выехать на исходные позиции в городе, чтобы оперативно приступить к обработке улиц противогололедными средствами", - говорится в сообщении.

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