Об этом идет речь на сайте представительства президента Украины в АР Крым.

В Представительстве заявили, что Киев осуждает незаконные действия так называемых правоохранительных органов, подконтрольных оккупационной администрации Крыма и Севастополя, по поводу задержания 14 человек у здания так называемого Верховного Суда в Симферополе. Там продолжалось рассмотрение апелляции по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых.

Отмечается, что уже известно о по меньшей мере 14 задержанных. Среди них – родители Азиза Ахтемова – Зарема и Эскендер Ахтемовы, журналисты "Крымской солидарности" – Лутфие Зудиева и Куламет Ибраимов, родственники Наримана Джеляла и общественные активисты, среди которых есть лица с инвалидностью.

"Подобные "решения" направлены исключительно на изоляцию задержанных и запугивание родственников, журналистов и активистов, которые отстаивают права и свободы своих родных или соотечественников, а также освещают своевольные действия оккупантов. Выражаем поддержку задержанным, подсудимым и их семьям. Украина будет делать все для део и привлечение виновных в произвольных задержаниях, вынесении политически мотивированных решений и других нарушений прав и свобод наших сограждан к ответственности", - говорится в сообщении представительства.

Там добавили, что Украина будет поднимать вопрос незаконных действий и нарушений прав человека на площадке Крымской платформы.

"Обращаемся ко всему международному сообществу по реагированию на очередные проявления нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и объединить усилия для скорейшего прекращения преследования Российской Федерацией первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и других граждан Украины по политическим мотивам" президента Украины в АР Крым.

Что известно о деле Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых

4 сентября 2021 года в помещении первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в селе Первомайское Симферопольского района российские силовики провели обыски . После этого политика вывезли в "Управление ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополь".

6 сентября 2021 года российский оккупационный суд в Симферополе взял под стражу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых. Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 г. якобы был организован украинской разведкой, к нему привлекались братья Ахтемовы и Джелялов.

Впоследствии защита Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.

Позже оккупанты поставили Джелялова на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений". 8 октября 2021 стало известно, что Наримана Джелялова оккупанты в Крыму перевели из СИЗО в психбольницу.

8 ноября 2021 года ему предъявили обвинение в контрабанде взрывного устройства "из-за таможенной границы Таможенного союза". После предъявления нового обвинения Джелялова допросили как обвиняемого, однако он воспользовался своим правом не давать показаний.

18 января 2022 года Джелялов ознакомился с материалами уголовного дела, возбужденного против него в оккупационном суде в Крыму, и заявил, что его арест - это незаконное преследование. Он отметил, что в материалах нет прямых объективных доказательств обвинений. Следствие опирается на предположения, не доказывающие ни умысла, ни мотивов. А это, по его словам, означает отсутствие состава преступления.

25 января 2022 года оккупационный суд в Крыму покинул Джелялова и братьев Ахтемовых в СИЗО до 23 февраля того же года. Заседание прошло в закрытом режиме, а суд ужесточились спецназначенцами Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

13 сентября 2022 года прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении "старшему следователю" и "судье", незаконно преследовавших крымского активиста и политика Наримана Джеляла.

21 сентября 2022 года оккупационный Верховный Суд Крыма вынес незаконный приговор Нариману Джелялу и братьям Ахтемовым. Их обвинили в совершении "диверсии" на газопроводе в Перевальном на территории временно оккупированного Крыма и осудили:

Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы;

Асана Ахтемова к 15 годам лишения свободы;

Азиза Ахтемова к 13 годам лишения свободы.

На следующий день, 22 сентября 2022, приговоры псевдосудов осудил Евросоюз. В заявлении отметили, что оккупационные власти особенно активно преследуют именно представителей крымскотатарского народа и эти действия усилились с начала полномасштабной войны РФ против Украины.