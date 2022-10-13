Об этом сообщили в телеграме Центра противодействия дезинформации.

Так, по состоянию на утро 13 октября россияне распространили дезинформацию и две манипуляции.

Дезинформация: заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО Т. Довгаленко заявила, что площадка ЮНЕСКО превратилась в рупор дешевой пропаганды Киева и что "сделав в 2014 году свой исторический выбор в пользу воссоединения с РФ, жители Крыма отвели от себя смертельные угрозы "майданной власти" и обеспечили себе главное право человека – право на жизнь".

Манипуляция: постпред РФ при ООН В. Небензя заявил, что "в Генассамблее представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором <…> содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины".

Манипуляция: спикер госдумы РФ В. Володин пообещал жесткий ответ "в случае продолжения терактов со стороны Киева, [поскольку] нигде в мире с террористами переговоров не ведут: "Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто будет сопротивляться – уничтожены".