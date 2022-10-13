Киев "организует теракты", а жители Крыма в 2014-м "сделали исторический выбор в пользу воссоединения с РФ": новые фейки от роспропаганды
Центр противодействия дезинформации при СНБО обнаружил три новых фейка, которые распространяла российская пропаганда по состоянию на утро 13 октября
Об этом сообщили в телеграме Центра противодействия дезинформации.
Так, по состоянию на утро 13 октября россияне распространили дезинформацию и две манипуляции.
Дезинформация: заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО Т. Довгаленко заявила, что площадка ЮНЕСКО превратилась в рупор дешевой пропаганды Киева и что "сделав в 2014 году свой исторический выбор в пользу воссоединения с РФ, жители Крыма отвели от себя смертельные угрозы "майданной власти" и обеспечили себе главное право человека – право на жизнь".
Манипуляция: постпред РФ при ООН В. Небензя заявил, что "в Генассамблее представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором <…> содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины".
Манипуляция: спикер госдумы РФ В. Володин пообещал жесткий ответ "в случае продолжения терактов со стороны Киева, [поскольку] нигде в мире с террористами переговоров не ведут: "Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто будет сопротивляться – уничтожены".
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