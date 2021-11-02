Киев обновил антирекорд по COVID-19: впервые 60 летальных исходов в сутки

Об этом передает Минздрав .

За минувшие сутки в Киеве скончались 60 человек, что является новым антирекордом города. Предыдущий максимум составлял – 54 смерти.

В свою очередь, новых случаев коронавируса – 1738, а излечились – 1157.

За все время пандемии в городе заболели COVID 261 535 человек, умерли – 6268, выздоровели – 230 623.

Напомним, с 1 ноября в Киеве начала действовать "красная" зона адаптивного карантина.

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