Киев не планирует закрывать садики и начальную школу на карантин во время новой волны коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр Виталий Кличко отметил, что, учитывая предыдущий опыт, не планируется закрывать садики и начальную школу на карантин.

"Отмечу, что с апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования в частности. Педагоги являются приоритетной группой защиты. Именно поэтому в Киеве работают 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садов и других учебных заведений города. На сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован", - добавил Кличко.

Учебный год в Украине начнется вовремя (1 сентября) и будет в обычном режиме.

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