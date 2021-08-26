Киев не планирует закрывать садики и начальную школу на карантин во время новой волны коронавируса
В случае новой волны пандемии коронавируса в Киев не планируют закрывать детские сады и начальную школу на карантин
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Мэр Виталий Кличко отметил, что, учитывая предыдущий опыт, не планируется закрывать садики и начальную школу на карантин.
"Отмечу, что с апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования в частности. Педагоги являются приоритетной группой защиты. Именно поэтому в Киеве работают 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садов и других учебных заведений города. На сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован", - добавил Кличко.
- Учебный год в Украине начнется вовремя (1 сентября) и будет в обычном режиме.
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