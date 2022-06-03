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Главная Мир Киев не будет бить из американских РСЗО по целям на территории РФ, однако у Украины есть право решать, каким будет ответ на агрессию, - Прайс

Киев не будет бить из американских РСЗО по целям на территории РФ, однако у Украины есть право решать, каким будет ответ на агрессию, - Прайс

3 июня, 2022 пятница
05:30
Мир

Украина имеет полное право определять, каким будет ее ответ на российскую агрессию. В то же время Киев заверил, что не будет использовать западное оружие по целям на территории России

Об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Украина имеет полное право отвечать на российскую агрессию", – сказал он.

Прайс отметил, что российские силы ведут боевые действия на суверенной украинской территории.

Также он прокомментировал, каким образом может применяться американское вооружение.

"Украина имеет полное право, равно как и любая другая страна, защищать свою территорию. Именно поэтому мы обеспечили поставки оборонного оружия", – сказал Прайс.

В то же время он добавил: "Это правда, что мы получили заверения от наших украинских партнеров, что они не будут использовать эти вооружения для поражения целей на территории России".

Спикер Госдепа назвал "печальной" реальность, заключающуюся в том, что "российские войска развернуты внутри Украины в районах, расположенных достаточно далеко от российской границы".

Он заверил, что Соединенные Штаты будут усиливать позиции Украины, как на поле боя, так и за столом переговоров.

"Но мы также хотим осторожничать и обеспечить, что ни мы, ни международное общество не будем делать ничего, что может без лишней необходимости продолжить этот конфликт", - добавил Прайс.

Он подчеркнул, что сейчас именно РФ пытается продолжить войну.

"Если Украина сегодня перестанет бороться, то уже завтра не будет суверенного, независимого государства Украина. Если Россия прекратит боевые действия сегодня, то не будет войны", – отметил Прайс.

  • 1 июня Байден объявил, что США будут переданы Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны.
  • В Пентагоне раскрыли детали объявленного президентом Джо Байденом нового пакета помощи для Украины стоимостью 700 млн долларов. Это уже одиннадцатый пакет военной помощи для Украины по запасам Пентагона с августа 2021 года. США отправят в Украину передовые ракетные системы. Новое оружие – реактивная система залпового огня Himars или РСЗО: мобильный блок, который может одновременно запускать несколько высокоточных ракет. Высокомобильная артиллерийская ракетная система может поражать российские цели на расстоянии до 50 миль (80 км).
  • Впоследствии заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет действовать на "поражение центров принятия решений" в Украине в случае использования Киевом вооружений против объектов на территории РФ.
  • А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оружие, которое предоставляют западные партнеры, делает украинцев счастливыми.

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