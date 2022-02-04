Киев направил правительству Германии список необходимого вооружения, - СМИ

Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung, которое ознакомилось с письмом в Министерство обороны ФРГ.



В письме Киев призывает Берлин предоставить ему оружие. В нем подробно перечислено оборонное вооружение, которое Украина рассчитывает получить от Германии.



"Теперь у правительства есть список желаний, который начинается словами "Боеприпасы противовоздушной и противоракетной обороны" и заканчивается "Боеприпасы для пулеметов (калибр 23 мм, 30 мм)". В частности, Украина просит "немедленной помощи в срочном приобретении" зенитно-ракетных комплексов средней дальности, антидронового оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, электронных систем слежения, а также приборов ночного видения и камер наблюдения", - пишет издание.



В списке упоминаются транспортные средства с повышенной противоминной защитой и роботы для обезвреживания взрывных устройств, а также системы дистанционного подрыва. Кроме этого Украина просит цифровые радиостанции, радиолокационные и разведывательные станции, а также подводные локаторы. Согласно информации издания, Киев также просит машины скорой помощи и противоснайперских систем, и противоминных систем.



Отмечается, что на этом потребности не исчерпаны, и список еще можно дополнять. Украинская сторона отмечает, что все запросы являются системами оружия оборонного характера.



Киев просит рассмотреть эту заявку как можно скорее с учетом "чрезвычайно напряженной ситуации с безопасностью и угрозы российской агрессии".



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