Киев накрыла гроза: черное небо, подтоплены улицы и сбой в работе общественного транспорта

Об этом передает Еспресо.TV.

Сегодня, 19 июля, в Киеве небо покрылось черными тучами, начались гром и молния, а потом пошел сильный дождь.





Ливень сопровождался шквальным ветром.



Пользователи соцсетей начали выкладывать фото и видео.







Как следствие, на улице Парково-Сырецкая упало дерево.







Как следствие, на улице Парково-Сырецкая упало дерево.

В работе общественного транспорта произошел сбой - он курсирует с опозданием.

Задерживается движение трамваев №12, 17, 14, 15 и троллейбусов м ты № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусов № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56 на Пуще-Водице-Виноградарь-Большая Кольцевая дорога - станция метро "Нивки" - проспект Отрадный по причине ухудшения погодных условий.





Станции метро "Берестейская" и "Академгородок" закрывали на вход и выход из-за ливня и подтопления.







Улица Дегтяривская.







Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" - всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий.

Такая погода сохранится в ближайшее время и до конца суток.

Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы 15-20 м / с.

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