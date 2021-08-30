Киев накроет гроза: объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



В Киеве объявили штормовое предупреждение.

Как отмечается, до конца суток 30 августа и ночью 31 августа грозовые, значительные дожди, шквалы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В КГГА рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Специалисты рекомендовали, что во время сильного ветра надо:

плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

спрятаться в ближайшем доме или естественном укрытии.

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