Киев начнет отопительный сезон 20 октября, - Кличко

Об этом он написал в телеграме .

Кличко отметил, что коммунальные службы в условиях военного положения провели все необходимые подготовительные работы. Все коммунальщики работают в усиленном режиме, поскольку понимают, что из-за постоянных обстрелов критической инфраструктуры Украины зима в этом году будет тяжелой.

По словам Кличко, в городе на 10% увеличили численность аварийно-спасательных служб. Также столица приобрела дополнительную технику и материалы.

"Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя в первую очередь из-за погодных условий – постепенного похолодания и низкой температуры ночью", - отметил мэр Киева.

Он отметил, что важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономии электроэнергии. Перед киевлянами стоит задача не перегружать систему электроснабжения, в частности не включать кондиционеры и электрообогреватели.

7 октября отопительный сезон в Киеве начался для больниц и детсадов.