Киев начнет отопительный сезон 20 октября, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 20 октября в Киеве начнется отопительный сезон
Об этом он написал в телеграме .
Кличко отметил, что коммунальные службы в условиях военного положения провели все необходимые подготовительные работы. Все коммунальщики работают в усиленном режиме, поскольку понимают, что из-за постоянных обстрелов критической инфраструктуры Украины зима в этом году будет тяжелой.
По словам Кличко, в городе на 10% увеличили численность аварийно-спасательных служб. Также столица приобрела дополнительную технику и материалы.
"Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя в первую очередь из-за погодных условий – постепенного похолодания и низкой температуры ночью", - отметил мэр Киева.
Он отметил, что важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономии электроэнергии. Перед киевлянами стоит задача не перегружать систему электроснабжения, в частности не включать кондиционеры и электрообогреватели.
- 7 октября отопительный сезон в Киеве начался для больниц и детсадов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.78
-
EUR
Покупка 38.46Продажа 39.49
- Актуальное
- Важное