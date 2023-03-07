Киев начал онлайн-переговоры по продлению зернового соглашения, - Reuters
Украина начала онлайн-переговоры с партнерами по Черноморской зерновой инициативе, направленной на продолжение экспорта продовольствия на мировые рынки
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в украинском правительстве.
"Ситуация с переговорами достаточно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров", – сказал источник.
Аноним рассказал, что Украина не проводила дискуссии с РФ, которая блокировала черноморские порты после полномасштабного вторжения 2022 года, однако Киев понимает, что партнеры ведут переговоры с Москвой.
Сообщается, что наша страна - важный мировой производитель и экспортер зерна, в то же время рынок пострадал от российской войны.
Черноморскую зерновую инициативу поддержали Организация Объединенных Наций и Турция в июле 2022 г. и продолжили в ноябре. Срок действия будет истекать 18 марта, если его не продлят.
- Напомним, в МИД Украины заявили , что Россия ужесточает нарративы о нецелесообразности "зернового соглашения", наше государство с партнерами уже работает над тем, чтобы не дать РФ заблокировать "зерновой коридор".
- 4 марта стало известно, что будут введены новые процедуры транзита украинского зерна через Польшу – они призваны упростить перевозку через границу.
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, 5 марта, что Анкара прилагает все усилия для продолжения действия "зернового соглашения".
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