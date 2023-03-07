Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в украинском правительстве.

"Ситуация с переговорами достаточно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров", – сказал источник.

Аноним рассказал, что Украина не проводила дискуссии с РФ, которая блокировала черноморские порты после полномасштабного вторжения 2022 года, однако Киев понимает, что партнеры ведут переговоры с Москвой.

Сообщается, что наша страна - важный мировой производитель и экспортер зерна, в то же время рынок пострадал от российской войны.

Черноморскую зерновую инициативу поддержали Организация Объединенных Наций и Турция в июле 2022 г. и продолжили в ноябре. Срок действия будет истекать 18 марта, если его не продлят.