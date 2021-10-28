Киев на пороге "красной" зоны карантина: местная комиссия ТЭБ и ЧС соберется на заседание 29 октября
В Киеве из-за ухудшения COVID-ситуации 29 октября собирается местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для решения вопроса об усилении карантина
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"В столице третий день подряд показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%, а это значит, что город - фактически на пороге "красной" зоны. Решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным" ситуации, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра (29 октября – ред.)", - сообщил он.
За последние сутки заболели 1451 человек, летальных исходов – 39. В больницах находятся 3334 пациента, в том числе 50 детей, с подтвержденным диагнозом COVID-19; 452, в том числе 27 ребенка – с подозрением на заболевание.
Он отметил, что в тяжелом состоянии 2411 пациентов. На койках интенсивной реанимации находятся 339 больных. 59 – подключено к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки нуждаются 2888 больных.
"Киев наращивает темпы вакцинации, потому что это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни. Только за минувшие сутки в столице вакцинировано 27 566 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в столице осуществлено 2 166 837 прививок", - заявил Поворозник.
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