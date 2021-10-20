Киев на пороге "красной" зоны карантина, - Кличко

Об этом он сообщил в Telegram.

Кличко отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Киеве ухудшается каждый день.

"За прошедшие сутки в Киеве - более 1000 новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них - в тяжелом состоянии. Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге "красной" зоны", - подчеркнул он.

Мэр отметил, что сейчас единственный способ остановить распространение коронавируса и избежать суровых ограничений - массовая вакцинация.

"Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов, потому что 98% госпитализированных - непривитые. И умирают в абсолютном большинстве невакцинированые пациенты", - добавил Кличко .

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