Киев на пороге "красной" зоны карантина, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица близка к переходу в "красную" карантинную зону
Об этом он сообщил в Telegram.
Кличко отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Киеве ухудшается каждый день.
"За прошедшие сутки в Киеве - более 1000 новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них - в тяжелом состоянии. Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге "красной" зоны", - подчеркнул он.
Мэр отметил, что сейчас единственный способ остановить распространение коронавируса и избежать суровых ограничений - массовая вакцинация.
"Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов, потому что 98% госпитализированных - непривитые. И умирают в абсолютном большинстве невакцинированые пациенты", - добавил Кличко .
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