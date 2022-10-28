Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .

"Киев имеет возможность для создания "грязной бомбы" не только на двух объектах, где проведут проверки специалисты МАГАТЭ", — заявил Небензя.

Также сообщается о распространении Россией манипуляций, что США и Украина игнорируют запросы России по биолабораториям в Украине, и это подтверждает правдивость российских претензий.

Эксперты ЦПИ отмечают, что ответ на претензии по биолабораториям будет обязательно предоставлен. Однако для этого США необходимы доказательства нарушения Вашингтоном Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсичного оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к представителям ООН и МАГАТЭ с просьбой проверять заявления РФ по поводу "грязной бомбы".

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