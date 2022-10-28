Киев может создать "грязную бомбу" не только на тех объектах, где проведет проверку МАГАТЭ, - новый фейк от россиян
На закрытом заседании СБ ООН постпред России В.Небензя распространил фейк, что Украина может создать оружие с радиоактивными веществами, скрывая этот факт от мирового сообщества
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .
"Киев имеет возможность для создания "грязной бомбы" не только на двух объектах, где проведут проверки специалисты МАГАТЭ", — заявил Небензя.
Также сообщается о распространении Россией манипуляций, что США и Украина игнорируют запросы России по биолабораториям в Украине, и это подтверждает правдивость российских претензий.
Эксперты ЦПИ отмечают, что ответ на претензии по биолабораториям будет обязательно предоставлен. Однако для этого США необходимы доказательства нарушения Вашингтоном Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсичного оружия.
- Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к представителям ООН и МАГАТЭ с просьбой проверять заявления РФ по поводу "грязной бомбы".
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