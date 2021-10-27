Киев может попасть в "красную" зону 29-30 октября, - КГГА
В КГГА заявили, что в ближайшие дни столица из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом может перейти в "красную" зону карантина
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в комментарии УП.
"Мне сложно говорить, когда примет решение (о введении в Киеве "красного" уровня эпидопасности, – ред.) непосредственно Госкомиссия, но по показателям – если не случится чуда – мы будем подпадать под "красную" зону буквально с пятницы-субботы ( с 29-30 октября, – ред.)", - подчеркнул он.
По словам Поворозника, дети в школы с 1 ноября "точно не вернутся". Решение о том, продолжат ли в школах каникулы или возобновят обучение в дистанционном режиме, озвучат 28 октября.
Он добавил, что в настоящее время городские власти ведут консультации с министерствами образования и здравоохранения и ищут варианты продолжения работы школы.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за темпов распространения коронавируса в скором времени в столичных больницах может не хватить мест с кислородом.
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