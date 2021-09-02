Киев лето установил сразу 14 температурных рекордов

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила + 22,3ºС, что на 1,9ºС превысило климатическую норму и обеспечило второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине.

В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы с трех месяцев лета имел июль, который поделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет.

Холоднее всего было в начале календарного лета - 1 июня, когда температура под утро опустилась до + 7,4 ° С, а самым жарким оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до + 35,5 ° С.

За лето установлено 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне.

В свою очередь, количество осадков за лето на проспекте Науки составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

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