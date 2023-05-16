Об этом он сказал изданию Politico.

Отмечается, что по словам Сака, Украина хочет получить от 40 до 50 F-16 в целом, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок.

Киев заявляет западным лидерам, что потребность в современных самолетах стала острее после того, как в марте российские ВВС начали широко использовать управляемые планирующие бомбы, достигающие целей на больших расстояниях. В настоящее время у Украины нет "ничего, чтобы остановить" российские самолеты, которые их переносят, сказал Сак.

"Все понимают, что эта тема назрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы боролись за танки, то сегодня все говорят о коалиции истребителей – это очень перспективный знак" , – сказал Сак.

"Мы понимаем, что наша противовоздушная оборона не будет полной без истребителей, F-16", – добавил он.

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Сак отметил, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос боевых самолетов был главным в повестке дня саммита G7 в Хиросиме и на саммите НАТО в Литве в июле.

По словам советника министра обороны, украинский президент получил "заверения" от западных лидеров во время своего последнего европейского турне, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.

Хотя Британия, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16, Сак добавил, что "они имеют важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы поощрять таких союзников, как США и Турция.