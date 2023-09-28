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Киев, Харьков и Одесса "лидируют" по количеству нарушений языкового законодательства, – Офис уполномоченного

28 сентября, 2023 четверг
14:15
Общество

Киев, Харьков и Одесса "лидируют" по количеству обращений по поводу нарушения языкового законодательства. Так, с начала года в Одесской области зарегистрировано 266 жалоб

Об этом на брифинге в Ukraine Media Center Odesa заявила представитель Уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Ярослав Витко-Присяжнюк.

"Лидерство по обращениям относительно языковых нарушений стабильно держит Киев, дальше идут Харьков и Одесса. Но я бы не называла это антирейтингом. Это не только о количестве нарушений, это об активности граждан, их правовой осведомленности, желании защищать свои языковые права и отстаивать языковое законодательство ", – сказала она.

По ее словам, больше всего жалоб – на отказ обслуживать на украинском, но и нарушения в сфере образования.

"Больше всего обращений по поводу нарушений фиксируется в сфере обслуживания, далее следуют такие сферы как интернет, реклама, информация для общего ознакомления (вывески, таблички, объявления). Также были единичные обращения по поводу нарушения языкового законодательства в сферах образования и здравоохранения", - сообщила Витко-Присяжнюк.

Представительница Уполномоченного отметила, что по результатам осуществления мер государственного контроля в отношении нескольких депутатов Одесского городского совета, которые на сессиях пользовались негосударственным языком, были составлены протоколы об административном правонарушении.

  • С 16 июля 2022 года за нарушение норм языкового закона предусмотрена административная ответственность . Это может быть предупреждение или штраф в размере от 3400 до 8500 грн, если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение налагается штраф от 8500 до 11900 грн. Штрафы могут быть наложены за нарушение языкового закона в сфере образования, науки, культуры, книгоиздания, пользовательских интерфейсов, в сфере информации для общего ознакомления, публичных мероприятий, рекламы, технической и проектной информации, здравоохранения, спорта, телекоммуникаций, почтовой связи. связи и транспорта.
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