Об этом информирует пресс-служба .

"Укрзализныця для удовлетворения спроса пассажиров назначает дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом", - говорится в заявлении.

Поезд №175/176 Кривой Рог - Киев будет отправляться 20, 21, 27, 28 августа в 11:08 и прибывать в 19:31. Из столицы поезд будет выезжать 20 августа в 07:31 и в Кривом Роге будет в 16:56, а 21, 27, 28 августа будет отправляться в 07:24 и прибывать в 16:43.

№191/192 будет курсировать сообщением Киев — Львов, выезжать из столицы 14 августа в 07:05 и прибывать в 14:49. Из Львова поезд будет отправляться в тот же день в 14:37 и в 22:05 прибудет в Киев.

Поезд №229/230 Киев - Ворохта будет отправляться с 15 августа по 19 сентября по нечетным числам в 23:21 и прибывать в 11:50. Из Ворохты поезд будет ехать 16, 18 августа и с 20 августа по 20 сентября по четным числам в 14:47, в Киев прибудет в 05:10.

Поезд №168/167 Одесса - Львов будет ехать 25, 27 и 30 августа в 09:39, во Львове в 20:35. Обратно поезд будет отправляться в те же даты в 08:37 и прибывать в 19:56.

№111/63—64/112 будет курсировать сообщением Изюм, Харьков — Львов. Он будет отправляться 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 сентября из Изюма в 18:22, из Харькова - в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40 . в обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 сентября в 15:48 и прибывать в Харьков в 05:46 и в Изюм в 12:00.

Поезд №79/80 Днепр – Львов будет отправляться из Днепра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 сентября в 22:15, прибывать в Киев в 05:49 и во Львов в 13:40. Обратно поезд будет ехать 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 сентября и 1 октября в 15:48, прибывать в Киев в 22:37 и в Днепр в 06:49.