Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Изюм, Ворохта и Кривой Рог: Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов

Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Изюм, Ворохта и Кривой Рог: Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов

9 августа, 2023 среда
13:10
Общество

В Украине добавили поезда, которые будут курсировать между городами Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Изюм, Ворохта и Кривой Рог

Об этом информирует пресс-служба .

"Укрзализныця для удовлетворения спроса пассажиров назначает дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом", - говорится в заявлении.

Поезд №175/176 Кривой Рог - Киев будет отправляться 20, 21, 27, 28 августа в 11:08 и прибывать в 19:31. Из столицы поезд будет выезжать 20 августа в 07:31 и в Кривом Роге будет в 16:56, а 21, 27, 28 августа будет отправляться в 07:24 и прибывать в 16:43.

№191/192 будет курсировать сообщением Киев — Львов, выезжать из столицы 14 августа в 07:05 и прибывать в 14:49. Из Львова поезд будет отправляться в тот же день в 14:37 и в 22:05 прибудет в Киев.

Поезд №229/230 Киев - Ворохта будет отправляться с 15 августа по 19 сентября по нечетным числам в 23:21 и прибывать в 11:50. Из Ворохты поезд будет ехать 16, 18 августа и с 20 августа по 20 сентября по четным числам в 14:47, в Киев прибудет в 05:10.

Поезд №168/167 Одесса - Львов будет ехать 25, 27 и 30 августа в 09:39, во Львове в 20:35. Обратно поезд будет отправляться в те же даты в 08:37 и прибывать в 19:56.

№111/63—64/112 будет курсировать сообщением Изюм, Харьков — Львов. Он будет отправляться 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 сентября из Изюма в 18:22, из Харькова - в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40 . в обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 сентября в 15:48 и прибывать в Харьков в 05:46 и в Изюм в 12:00.

Поезд №79/80 Днепр – Львов будет отправляться из Днепра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 сентября в 22:15, прибывать в Киев в 05:49 и во Львов в 13:40. Обратно поезд будет ехать 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 сентября и 1 октября в 15:48, прибывать в Киев в 22:37 и в Днепр в 06:49.

  • С 16 июля Укрзализныця начала курсирование временного Интерсити+ №720/719 по маршруту Киев — Харьков.
  • В связи с большим спросом на закарпатское направление Укрзализныця запустила 4 августа дополнительный поезд №223/224 по маршруту Киев – Ужгород.
Одесса
Львов
Харьков
Днепр
Укрзализныця
Кривой Рог
новости Львова
новости Киева
новости Львовщины
Изюм
Новости Западной Украины
Читайте также:
Вадим Денисенко
8 августа, 2023 вторник
Денисенко о реакции украинцев на идею ограничить мужчинам выезд из Украины после войны: 1 млн поедет к женщинам, об этом должна быть дискуссия
Держдеп США
9 августа, 2023 среда
В США отреагировали на информацию о задержании информаторки РФ, которая собирала разведданные о визите Зеленского на Николаевщину
ЗСУ
6 августа, 2023 воскресенье
Украину поставили в ситуацию, когда она не может выиграть войну против России, - политолог Фельштинский
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.92
    Покупка 36.92
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
9 августа
15:37
Иран
Иран заявил, что получил технологию создания сверхзвуковой крылатой ракеты
15:16
Латвия
Латвия поддержала "гарантии безопасности" для Украины, объявленные на саммите НАТО
15:14
В прокуратуре заявили, что подозреваемый в смертельном ДТП судья Тандыр сдал на анализ воду и слюну вместо мочи
14:52
Эксклюзив
Командир подразделения Terra рассказал об отрядах смертников РФ на Бахмутском направлении
14:24
тайфун Ханун
В Японии из-за тайфуна Ханун обесточено более 17 тыс. домохозяйств
14:13
Обновлено
Стало известно, кто выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины, - СМИ
14:09
Обновлено
Под Москвой раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе: по меньшей мере 45 пострадавших
14:01
"Утратила бы все": Вучич предупредил Украину о последствиях признания Косово
14:01
OPINION
Большой распил. Когда друзья президента перестанут кормиться на канале "Freedom"?
13:37
Нардеп Дубинский заявил, что ему объявили подозрение
13:33
Аналитика
Украинский авторынок: каков его настоящий размер и сколько теряет бюджет, - исследования YouControl и Automoto
13:30
Минагрополитики улучшило прогноз нынешнего урожая
13:25
"Самый узкий круг людей и максимальное внимание к наступлению": Зеленский провел заседание Ставки
13:21
СБУ разоблачила чиновника из Минобороны, подозреваемого в присвоении 16 млн грн
13:20
В Украине идет сбор овощных культур: какой регион имеет наибольшую урожайность
13:18
Запад Украины накроют дожди, а теплее всего будет на востоке: прогноз погоды на 10 августа от Наталки Диденко
13:17
Инфографика
Курс валют на 9 августа: какова актуальная цена евро и доллара в банках
13:12
Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги Народа" Холодова
13:02
Последствия удара РФ "искандерами" по Покровску. Фоторепортаж
12:54
Россияне ударили по детсаду в Херсоне, есть раненые
12:46
Наталья Лактионова принесла присягу нардепа от "Слуги Народа"
12:43
Путин предложил не сообщать Совету Европы о введении военного положения в России
12:40
Эксклюзив
Местные власти должны просить центральную, чтобы приобщиться к помощи Силам обороны, - депутат Киевсовета
12:30
Правоохранители проводят обыски у экс-нардепа Макеенко, подозреваемого в отмывании более 500 млн грн
12:27
Эксклюзив
Инвестбанкир Фурса: бизнес вовлекают в поле, где он не может работать без коррупции
12:20
Гнилые овощи станут основанием для проверок воинских частей от Минобороны и Генштаба, – член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея
12:14
Обновлено
В Минобороны опровергли информацию ISW о рейде ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области
12:10
Эксклюзив
Несколько часов жизни под угрозой смерти: как работает "стабик" недалеко от Бахмута
12:06
Украинский сервис такси Uklon назначил нового руководителя
12:05
Жителей Купянского района Харьковщины призвали эвакуироваться
12:03
OPINION
Несвященная война главы Русской православной церкви патриарха Кирилла против Украины
11:55
В Крыму школам запретили поднимать крымскотатарский флаг, - КрымSOS
11:54
iPhone 13 Pro
Стала известна предварительная дата презентации iPhone 15
11:53
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 2–8 августа: контрнаступление на юге Украины повторяет операцию на Херсонщине
11:45
ВАКС
ВАКС отменил оправдательный приговор экс-депутату от "Оппоблока" Дмитрию Колесникову
11:15
В Украине в разгар рабочей недели снизилось потребление электроэнергии: названа причина
11:03
Блинкен назвал смешным предложение России бесплатно поставлять зерно в африканские страны
10:58
Вблизи Джанкоя в Крыму раздались взрывы. Оккупационные власти говорят об учениях
10:54
ФСБ
В России заявили о задержании диверсанта, якобы взорвавшего газопровод в Крыму
10:52
ВСУ освободили более 40 тыс. кв. км территорий за время полномасштабной войны с РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV